Potrivit unui comunicat, pentru asigurarea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să întrerupă marți, temporar, alimentarea cu gaze naturale, începând cu ora 14:38.

Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute, sunt afectați 310 clienți casnici alimentați prin intermediul acestor instalații comune de utilizare.

„Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecțiunilor instalației de utilizare. Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele. Conform reglementărilor elaborate și aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale de către Distrigaz Sud Rețele a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic\”, se arată în comunicat.

Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de 50 de ani în acest domeniu, având 2.270.000 clienți, circa 23.800 km rețea și 2.842 de angajați. Distrigaz Sud Rețele operează rețeaua de distribuție de gaze naturale în 1.398 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și în Municipiul București.