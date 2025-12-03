Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar furnizarea de gaze naturale pe strada Theodor Pallady nr. 66A, la blocurile 9 și 10, în sectorul 3 al Capitalei, în urma unui incident produs la instalația de utilizare ce alimentează imobilele respective, a anunțat compania, potrivit realitatea.net

Sursa: Realitatea de Bucuresti

Articolul precedentSituație critică pentru siguranța energetică a României, pe fondul crizei de apă din Prahova. Rafinăria Petrobrazi, alimentată în regim de avarie
Articolul următorUE va elimina treptat importurile de gaze din Rusia până în 2027

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau