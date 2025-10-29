Un milion de pensionari din România riscă să piardă ajutorul de 50 de lei lunar destinat plății facturilor la energie, program care nu mai funcționează automat, ci doar pentru cei care se înscriu expres. De la această schimbare, seniorii trebuie să depună cerere, online sau la primărie/oficiul poștal, pentru a beneficia de sprijinul financiar între 1 iulie 2025 și 31 martie 2026.

Potrivit datelor oficiale, peste 600.000 de beneficiari și-au primit deja tichetele pentru luna septembrie, în valoare totală de peste 34 milioane lei, însă rămâne o parte semnificativă de peste 1 milion de pensionari care încă nu s-au înscris, riscând să piardă banii fără să beneficieze retroactiv.

Condițiile pentru accesarea acestui ajutor prevăd un venit net lunar de maximum 1.940 lei pentru persoanele singure și un venit net lunar per membru în familie de cel mult 1.784 lei.

Perioada acestui ajutor financiar este 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Suma de care vor beneficia pensionarii care primesc pensii mici este de 450 de lei pentru achitarea facturilor la energie electrică.