Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, care au peste 18 ani, pot cumpăra până vineri, 14 noiembrie, titluri de stat Fidelis în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere.

Valoarea nominală a unui astfel de titlu este de 100 de lei pentru emisiunea în moneda naţională şi de 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Pentru donatorii de sânge, pragul de subscreiere este de doar 500 de lei. Aceştia primesc cea mai avantajoasă dobândă la titlurile de stat Fidelis, respectiv 7,95%, cu scadenţă la doi ani.

Sursa: Realitatea Financiara