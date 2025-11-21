CFR Călători anunță că perioada standard de cumpărare cu anticipație a biletelor va fi redusă temporar, pentru a permite implementarea noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, care va intra în vigoare la 14 decembrie 2025. Măsura afectează atât călătoriile în trafic intern, cât și internațional.

Potrivit informării transmise joi, emiterea legitimațiilor de călătorie pentru trenurile cu plecare în 12 și 13 decembrie 2025, precum și pentru trenurile incluse în noul program de circulație, va fi posibilă abia începând cu 2 decembrie 2025. Restricția este una temporară și necesară pentru actualizarea sistemelor de rezervare, odată cu schimbarea orarului feroviar.

Tarife mai mari din decembrie: creștere de aproape 10%

Odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2025/2026, prețurile biletelor de tren vor fi majorate cu aproape 10%, reprezentând indexarea anuală cu inflația.

Conform legislației, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este instituția responsabilă cu actualizarea tarifelor, pe baza indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică la 1 octombrie. Pentru anul în curs, indicele prețurilor de consum (IPC) este de 9,88%, iar noua majorare se va aplica tuturor operatorilor feroviari de călători din România.

Actualizarea anuală a tarifelor

Modificarea tarifelor feroviare este un proces standard, realizat o dată pe an, astfel încât prețul biletelor să reflecte evoluția costurilor din economie. Creșterea din această iarnă vine în contextul menținerii unei inflații ridicate și al necesității de a adapta serviciile feroviare la noile condiții de operare.

CFR Călători recomandă pasagerilor să urmărească informațiile actualizate privind orarul trenurilor și disponibilitatea biletelor, în special în perioada de tranziție către noul Mers al Trenurilor.

Sursa: Realitatea Financiara