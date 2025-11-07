Procurorii Parchetului General, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Galați, au efectuat, vineri, 7 noiembrie 2025, șapte percheziții domiciliare în județele Galați, Ilfov și în municipiul București.

Descinderile vizează combinatul siderurgic Liberty Galați, sediul societății și locuințele unor persoane din conducerea companiei, într-un dosar privind delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Cum a început ancheta

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, persoanele vizate ar fi deturnat fonduri din patrimoniul companiei printr-un mecanism complex de tranzacții intra-grup, contracte fictive și operațiuni financiare în jurisdicții externe.

Sumele investigate depășesc 300 de milioane de euro, bani care ar fi fost transferați prin firme afiliate din Europa, Singapore și alte jurisdicții, fără justificare economică reală.

Tranzacții suspecte cu certificate de emisii CO₂

Între 2019 și 2022, compania ar fi derulat mai multe tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂), în valoare totală de peste 137 milioane de euro, inclusiv către entități externe precum Gazprom Rusia.

Procurorii susțin că fondurile obținute nu au fost reinvestite în activitatea combinatului, ci transferate către entități afiliate, fără beneficii economice pentru societatea românească.

În 2021, compania înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate CO₂, fiind obligată să le răscumpere la prețuri aproape duble, ceea ce a generat pierderi suplimentare de zeci de milioane de euro.

Credite garantate de stat, direcționate în alte scopuri

Ancheta vizează și modul în care credite garantate de stat, prin EximBank, în valoare de peste 290 de milioane de euro, ar fi fost folosite în alte scopuri decât cele declarate.

Fondurile erau destinate relansării producției la Galați – inclusiv repornirea Furnalului 5 – însă, potrivit surselor judiciare, o parte considerabilă a banilor ar fi fost redirecționată către societăți afiliate, fără legătură cu investițiile industriale.

Contracte fictive și consultanță fără acoperire

Între 2020 și 2023, compania ar fi încheiat contracte de management și consultanță fictive cu firme nerezidente, în valoare totală de peste 17 milioane de euro, precum și transferuri de circa 40 milioane de dolari către o societate din Singapore.

Aceste sume ar fi fost utilizate, potrivit anchetatorilor, pentru delapidarea patrimoniului și optimizarea fiscală ilicită.

Prejudiciu estimat: peste 300 de milioane de euro

Conform probatoriului administrat până în prezent, resurse financiare și materiale ale companiei, estimate la peste 300 de milioane de euro, ar fi fost retrase și folosite în interesul grupului sau al acționarilor, în detrimentul societății românești și al bugetului de stat.

Reacția autorităților

Surse judiciare au confirmat pentru Realitatea.net că perchezițiile fac parte dintr-o acțiune amplă de combatere a criminalității economico-financiare, derulată la nivel național, care vizează inclusiv deturnarea fondurilor garantate de stat.

Au fost ridicate documente contabile, contracte și corespondență electronică, urmând ca mai multe persoane să fie audiate.

Combinatul Liberty Galați este cel mai mare producător de oțel din România, cu mii de angajați și un rol strategic în economia națională. În ultimii ani, compania a înregistrat dificultăți financiare și întârzieri majore în implementarea planurilor de investiții.

Autoritățile verifică în prezent modul de utilizare a fondurilor publice și a garanțiilor acordate de stat, dar și impactul economic al posibilelor fraude asupra activității combinatului și asupra salariaților.