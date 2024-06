Începând cu 1 septembrie, pensionarii din România vor vedea o creștere semnificativă a veniturilor, datorită procesului de recalculare a pensiilor, care este aproape finalizat. Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a declarat că deciziile de recalculare vor fi tipărite și trimise beneficiarilor, urmând ca aproximativ trei milioane de pensionari să beneficieze de pensii majorate.

Cine va beneficia de aceste creșteri

Potrivit lui Daniel Baciu, cei care au avut o vechime în muncă de peste 40 de ani vor fi printre cei mai avantajați, beneficiind de creșteri considerabile ale pensiilor. „Mai mult de 3 milioane de pensionari vor beneficia de aceste creșteri, datorită punctelor de stabilitate. Cei care au cotizat peste 40 de ani vor vedea creșteri de peste 80-90%”, a explicat Baciu într-un interviu în cadrul unui post TV.

Una dintre principalele modificări aduse de noua lege a pensiilor este introducerea punctelor de stabilitate. Acestea reprezintă puncte bonus oferite românilor care muncesc peste 25 de ani. Simona Bucura Oprescu a explicat în exclusivitate în cadrul unei emisiuni televizate.

Pentru perioada de muncă între 25 și 30 de ani, se obțin 0,5 puncte pe an.

Între 30 și 35 de ani, se obțin 0,75 de puncte pe an.

Peste 35 de ani de muncă, se obține un punct pe an.

„Punctele de stabilitate vor aduce un plus față de ceea ce se întâmplă în momentul de față”, a subliniat șeful CNPP. Aceste puncte sunt menite să recompenseze stabilitatea în muncă și să stimuleze cotizarea pe termen lung.

Cine nu va beneficia de majorări

Deși mulți pensionari vor primi mai mulți bani, există și o categorie care nu va vedea nicio schimbare. Este vorba despre „cei 1 milion și ceva de pensionari care au avut un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani. Ei au beneficiat de indexarea de 13,8% de la începutul anului și vor continua să beneficieze, în fiecare an, de indexarea prevăzută de lege”, a precizat Daniel Baciu.