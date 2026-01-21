Situația pensiilor din România rămâne una dificilă, în condițiile în care prețurile continuă să crească, iar veniturile vârstnicilor aproape că nu se mișcă. Datele oficiale arată că, în ultima lună a anului trecut, pensia medie a urcat cu doar un leu față de luna precedentă, ajungând la 2.778 de lei. Chiar și așa, suma rămâne cu peste 1.500 de lei sub valoarea coșului minim de consum.

În prezent, mai mult de 3,7 milioane de pensionari trăiesc cu venituri insuficiente pentru un trai decent. Fără o indexare reală, puterea lor de cumpărare s-a redus cu aproape 20%. Informațiile publicate de Casa Națională de Pensii confirmă decalajul tot mai mare dintre pensii și costurile vieții: în timp ce pensia medie se oprește la 2.778 de lei, coșul minim pentru o singură persoană a ajuns la 4.322 de lei.

Pensiile din România, bătaie de joc pentru milioane de pensionari

Cele mai mari venituri le au pensionarii ieșiți la limită de vârstă, unde media depășește 3.000 de lei. Pensionarii anticipat primesc aproximativ 2.500 de lei, iar la capătul cel mai vulnerabil se află cei retrași pe caz de boală, care trăiesc cu în jur de 1.000 de lei pe lună, conform cifrelor furnizate de Realitatea PLUS.