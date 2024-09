Ministerul Finanţelor anunţă că lansează miercuri, 2 octombrie, o nouă emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populaţie, derulată în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, Rock FM şi cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti.

A cincea ediţie a programului de titluri de stat FIDELIS va conţine titluri de stat în lei, cu scadenţe de 1 an şi 5 ani şi dobânzi anuale de 5,85% şi, respectiv, 7%, şi titluri de stat în euro, cu scadenţe de 1 an şi 5 ani şi dobânzi anuale de 3,95%, respectiv, 5%. Tranşa dedicată donatorilor de sânge se va aplica pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadenţă la un an, având o dobândă de 6,85%.

De la lansare, Programul a atras peste 230.000 de subscrieri, un număr care reflectă încrederea românilor în titlurile de stat.