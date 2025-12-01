Între 25 și 28 decembrie, sistemul european de plăți care permite transferurile între diferite bănci din zona euro va fi oprit. Clienții sunt sfătuiți să își planifice din timp tranzacțiile pentru perioada sărbătorilor.

În timpul sezonului festiv, mulți au intenționat să trimită bani celor dragi prin transfer bancar. Între joi, 25 decembrie, și duminică, 28 decembrie, nu va fi posibilă efectuarea niciunui transfer interbancar, cunoscut sub denumirea de „SEPA” („Single Euro Payments Area”).

Platforma Target 2, administrată de Banca Centrală Europeană și utilizată pe scară largă de instituțiile financiare din Uniunea Europeană, va fi temporar închisă, scrie ladepeche.fr. Conform unui program transmis de Federația Bancară Franceză, sistemul nu va funcționa joi, 25 decembrie, și vineri, 26 decembrie. În plus, tranzacțiile între bănci nu vor fi disponibile nici în weekend, sâmbătă, 27 decembrie, și duminică, 28 decembrie.

Procesarea transferurilor

Dacă un client inițiază un transfer către un cont aflat la o altă instituție bancară pe 24 decembrie, la ora 16:30, acesta va fi procesat abia luni, 29 decembrie. Situația se aplică și pentru plățile de salarii, chirii sau pensii. „Nu intrați în panică: în decembrie, companiile declanșează, în general, plățile salariale pe 24 decembrie pentru a evita orice probleme legate de închiderea temporară a sistemului de plăți Target 2.”

Transferuri care nu sunt afectate

În același timp, transferurile instantanee, cele efectuate în cadrul aceleiași instituții bancare sau între conturile proprii (de exemplu, dintr-un cont de economii într-un cont curent), nu vor fi influențate de această oprire.