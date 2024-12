Fondatorul și directorul Wall Street Capital Parteners a acordat în exclusivitate un interviu pentru Realitatea PLUS, acordat Anei Maria Păcuraru. Douglas Anderson a declarat că îl cunoaște personal pe Călin Georgescu și îl susține pe candidatul independent la alegerile prezidențiale. Magnatul de pe Wall Street spune că poporul României este pregătit pentru un asemenea președinte pentru că este omul care se află în locul potrivit, la momentul potrivit.

„Îl cunosc pe Călin, îl susțin pe Călin, îmi place de Călin. L-am întâlnit la Viena și am fost impresionat de el. M-au impresionat ideile lui, filosofia lui, și acesta a fost, într-un fel, primul impuls care m-a făcut să mă gândesc să investesc în România. Dar nu sunt singurul.

Eram destul de ignorant în ceea ce privește această țară și, cu siguranță, am subestimat-o. În 2017, am fost invitat să vin aici ca speaker din partea NASDAQ și, sincer, am venit oarecum cu reticență. Am ținut un discurs la Palatul Parlamentului. Organizatorii au făcut o treabă foarte bună arătându-mi țara, iar impresia mea după acel tur a fost: șoc. Și motivul a fost că nu puteam înțelege de ce această țară nu este într-o expansiune economică explozivă. Îl invidiez pe acest om (n.r. Călin Georgescu) pentru că are toate ingredientele necesare pentru a aprinde scânteia unei piețe în plină expansiune”, a declarat magnatul de pe Wall Street, Douglas Anderson, într-un inteviu acordat în exclusivitate Anei Maria Păcuraru.

