Mediul de afaceri prezintă propria „rețetă” pentru stabilitate: un set de 20 de măsuri transmise Guvernului de către Confederația Concordia. Strategia urmărește deblocarea potențialului economic național și atenuarea efectelor negative ale deficitului bugetar ridicat, propunând trecerea de la actuala presiune fiscală la un model bazat pe investiții accelerate și predictibilitate.

Confederația Patronală Concordia, reprezentantă a celor mai mari companii din 20 de sectoare economice care generează o treime din PIB-ul României, a transmis Guvernului un plan strategic cu 20 de măsuri menite să deblocheze investițiile și să asigure stabilitatea financiară. Pilonul central al propunerilor este predictibilitatea fiscală, patronatele solicitând menținerea cotei unice și un calendar multianual pentru orice modificare de taxe, cu un preaviz de cel puțin șase luni înainte de aplicare.

Reforme fiscale și stimulente pentru investiții

O cerință majoră este eliminarea totală a impozitului pe cifra de afaceri, măsură despre care Concordia estimează că ar lăsa în economie până la 1,5 miliarde de lei anual pentru investiții productive. De asemenea, organizația propune credite fiscale și deductibilități majorate (150%–200%) pentru proiecte de tip greenfield, scutirea impozitului pe profitul reinvestit în digitalizare și producție și eliminarea supraimpozitării în sectoarele bancar și energetic. Patronatele susțin că acesta sunt măsuri care ar elibera miliarde de lei pentru creditare și modernizarea rețelelor de utilități.

Digitalizarea și absorbția fondurilor europene

Digitalizarea administrației publice este văzută ca un motor de creștere ce ar putea adăuga 1,5% la PIB. Concordia propune unificarea raportărilor statistice (ANAF, INS, CNAS) într-o platformă unică și crearea unui dosar electronic pentru companii, măsuri ce ar reduce birocrația cu până la 40%. În paralel, se solicită accelerarea absorbției celor 39 de miliarde de euro rămase din fondurile UE, prin standardizarea ghidurilor și înființarea unui punct unic de contact pentru beneficiari.

Piața muncii, energie și transporturi

Pentru a proteja forța de muncă în perioade de volatilitate, patronatele cer reintroducerea mecanismului Kurzarbeit, care ar putea susține până la 400.000 de angajați cu costuri bugetare minime. De asemenea, sunt propuse vouchere de formare profesională finanțate din fonduri europene pentru 300.000 de salariați.

În sectoarele strategice, planul vizează investiții de 1,5 miliarde de euro anual în rețele, cu potențialul de a crea 230.000 de locuri de muncă. Modernizarea căilor ferate și a hub-urilor logistice (Constanța, Cluj, Timișoara) prin parteneriate public-private. La exporturi, este nevoie de consolidarea diplomației economice prin centre de promovare pe piețele externe și misiuni dedicate industriilor cu valoare adăugată mare.

Prin acest pachet de măsuri, mediul de afaceri urmărește tranziția de la o economie marcată de presiune fiscală la un model bazat pe competitivitate, sustenabilitate și parteneriat real între stat și sectorul privat.