Luni se decide soarta clasei politice! Moțiunea inițiată de opoziție ajunge la vot în Parlament, iar suveraniștii fac apel la unitate pentru a pune capăt umilinței la care sunt supuși românii. Inclusiv premierul Ilie Bolojan va da explicații în fața parlamentarilor.

Potrivit unor surse politice, premierul sărăciei este disperat, pentru că primește semnale potrivit cărora chiar parlamentari din coaliție ar putea vota alături de opoziție. De altfel, chiar inițiatorii moțiunii au afirmat că mizează pe un vot corect al unor politicieni din tabăra puterii.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că nu se pune problema unui vot fragmentat în tabăra opoziției, fiind convins că toți suveraniștii vor vota pentru demiterea lui Bolojan. Problema, a spus Peiu, este dacă politicienii din coaliție își vor asculta conștiința și vor vota alături de patrioții cărora le pasă de viitorul țării și de situația dramatică în care actualul premier i-a adus pe cei mai nevoiași români.

Temerea lui Bolojan este amplificată și de moțiunea simplă depusă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Social-democrații au anunțat că o vor vota dacă premierul nu o demite pe „rezistă”. În acest caz, fiind vorba despre o moțiune simplă, chiar dacă este adoptată, nu înseamnă că șeful guvernului este obligat să o demită.