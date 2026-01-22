Parlamentul European a adoptat noi reguli privind drepturile pasagerilor aerieni, menite să oprească practicile abuzive și să asigure mai multă transparență în prețurile biletelor precum compensațiile neschimbate în caz de întârziere a avionului, loc gratuit lângă copil în cazul părinților, check-in gratuit pentru pasagerii care nu folosesc aplicațiile online ale companiilor și dreptul la un obiect personal și la un bagaj de mână mic, inclus implicit în prețul biletului.

De asemenea, Parlamentul European a mai adoptat corectarea gratuită a greșelilor de ortografie de pe bilet cu până la 48 de ore înainte de plecare, companiile nu mai pot anula zborul de întoarcere dacă, din diverse motive, călătorii nu au putut folosi segmentul de dus și compensația plătită imediat dacă se refuză îmbarcarea pasagerilor în cazul în care s-au vândut mai multe bilete decât locuri.

Eurodeputata Gabriela Firea a anunțat pe rețelele sociale că pachetul legislativ reprezintă „o victorie pentru toți europenii care călătoresc cu avionul”, subliniind beneficiile directe pentru milioane de români care zboară anual pentru muncă, studii sau vacanțe.

„Am votat noi reguli care pun capăt multor abuzuri și opresc taxele ascunse ale companiilor aeriene. Pentru milioanele de români care zboară pentru muncă, studii sau pentru a ajunge acasă la familii, aceste schimbări înseamnă respect și economii reale.”, a declarat Firea.

Printre cele mai importante modificări votate de Parlamentul European se numără:

– Compensațiile pentru întârzieri rămân neschimbate, 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de distanță, pentru zboruri întârziate peste 3 ore. Eurodeputații au respins propunerea Consiliului UE de a mări pragul la 4-6 ore.

– Fără taxe ascunse pentru servicii de bază: părinții vor putea sta gratuit lângă copiii lor, check-in-ul la aeroport va fi gratuit, iar fiecare pasager va avea dreptul la un obiect personal și un bagaj de mână mic inclus în prețul biletului.

– Flexibilitate sporită: pasagerii pot corecta gratuit greșelile de ortografie de pe bilete cu până la 48 de ore înainte de zbor, iar companiile nu mai pot anula zborurile de întoarcere dacă nu a fost folosit segmentul de dus. În caz de refuz al îmbarcării din cauza suprarezervării, compensația trebuie plătită imediat.

– Accesibilitate extinsă: persoanele cu dizabilități vor putea călători alături de un însoțitor fără costuri suplimentare.

Potrivit datelor citate de Firea, 24,5 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din România în 2024, iar țara se află printre primele trei din UE în privința întârzierilor, vara trecută, 3% dintre zboruri au fost anulate sau au avut întârzieri de peste trei ore.

Parlamentul European a adoptat poziția legislativă, urmând negocierile finale cu statele membre pentru ca noile reguli să devină obligatorii în toate aeroporturile din Uniunea Europeană.

„Zborul cu avionul este un serviciu public, nu o oportunitate de a impune taxe abuzive pasagerilor. Aceste măsuri vor îmbunătăți drepturile pasagerilor și, implicit, vor face călătoriile mai utile și plăcute.”, a concluzionat Gabriela Firea.

