Sistemul de taxare auto din România intră în vizorul APIA, care lansează o campanie națională pentru eliminarea inechităților fiscale. Producătorii și importatorii auto avertizează că actuala metodă de calcul, bazată exclusiv pe capacitatea cilindrică, generează efecte injuste și descurajează înnoirea parcului auto, solicitând o nouă formulă pentru 2026 care să prioritizeze standardele de mediu și tehnologiile noi.

Argumentul central al APIA pentru necesitatea unei reforme fiscale imediate rezidă în faptul că actuala formulă, intrată în vigoare în ianuarie, se bazează exclusiv pe capacitatea cilindrică și norma Euro, ignorând parametri critici precum emisiile de CO2, anul de fabricație și tehnologiile verzi.

Varianta 2026 contravine direct principiului european „poluatorul plătește”

Această abordare generează inechități flagrante, în care vehicule moderne, echipate cu sisteme de siguranță de ultimă oră și emisii reduse, sunt taxate mai sever decât mașini vechi și poluante.

Situația contravine direct principiului european „poluatorul plătește”, deoarece normele Euro acoperă intervale de timp prea mari pentru a reflecta uzura reală; de exemplu, un autoturism din 2015 este tratat fiscal identic cu unul produs în 2025, deși eficiența și impactul lor asupra mediului sunt fundamental diferite.

Președintele asociației, Dan Vardie, subliniază că sistemul actual penalizează consumatorii care au investit în soluții de mobilitate curată și sigură. În viziunea APIA, actuala grilă de impozitare suferă de erori tehnice și științifice grave, printre care lipsa recunoașterii motorizărilor hibride ca tehnologie distinctă și absența criteriului CO2, element care constituie baza fiscalității auto în majoritatea statelor europene.

Tehnologia verde este penalizată de statul român

Mai mult, se observă o inversare a progresivității ecologice: în loc ca beneficiul fiscal să crească direct proporțional cu reducerea impactului de mediu, stimulul scade paradoxal pe măsură ce tehnologia avansează.

Pentru a corecta aceste anomalii înainte ca efectele lor asupra pieței auto să devină ireversibile, APIA propune o formulă de calcul bazată pe trei piloni strategici: cilindree, vechime și emisii de CO2. Acest model vizează alinierea României la bunele practici europene și la obiectivele de mediu ale Comisiei Europene, protejând totodată factorul social prin asigurarea unui nivel de taxare echitabil.

În același timp, o astfel de reformă ar susține indirect siguranța rutieră, încurajând achiziția de vehicule noi care respectă standardele stricte de siguranță devenite obligatorii în Uniunea Europeană începând cu vara anului 2024.