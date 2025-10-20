Curtea Constituțională a admis sesizarea de neconstituționalitate privind legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori, lege pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Motivele invocate de CCR nu vizează conținutul pachetului legislativ, ci lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia ar fi fost luată cu scorul de 5 la 4, potrivit sursei citate.

Decizia complică și mai mult situația: CCR a taxat guvernul pentru că nu a respectat Constituția, dar interesant este jocul pe care l-a făcut instanța constituțională, potrivit jurnalistului Realitatea Plus Ionela Arcanu. „CCR a respins proiectul pe motiv de formă, ceea ce înseamnă că Ilie Bolojan poate reface proiectul, în funcție de observațiile făcute și să se aștepte din nou avizul CSM de 30 de zile, care în mod sigur va fi tot negativ. Ulterior, proiectul va ajunge din nou la CCR, dar sursele pe care le-am consultat indică faptul că, în mod cert, 100%, judecătorii CCR vor pica proiectul și pe motiv de fond”, a explicat Arcanu.

Ce scenarii pregătește Bolojan, în fața eșecuului previzivil de la CCR?

Iie Bolojan a convocat o ședință de urgență a Biroului Electoral Executiv al PNL, marți, la ora 16:00. Surse Realitatea PLUS spun că această mișcarea de ultimă oră a premierului ar putea avea legătură cu decizia pe care astăzi o va lua CCR.

Tot marți, la ora 15:00 va avea loc și o ședință a Coaliției care era deja stabilită, iar această convocare neașteptată a Biroului Electoral Executiv al PNL indică faptul că Ilie Bolojan are un plan.

Surse politice afirmă că după decizia CCR de astăzi, premierul ar putea să ia o decizie pe care o va anunța, după ședința BEE a PNL, având în vedere faptul că în ultima vreme s-a vehiculat în spațiul public că acesta va pleca din funcție dacă reformele sale nu vor fi declarate constituționale.