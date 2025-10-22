Majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, ca și schimbările pregătite la plafonul CASS pentru activități independente, blocate de CCR, s-ar putea reântoarce la Parlament, de unde va ieși o variantă ceva mai blândă.

Guvernul a trecut acest proiect, allături de alte patru acte, prin Parlament prin angajarea răspunderii, retrimitetrea de către CCR ridică acum perspectiva votului în Legislativ, cu posibilități ca parlamentarii să introducă modificări și să subțieze din prevederile actului normativ.

Modificările de impozit sunt gândite să intre în vigoare în principal de la începutul anului următor și sunt importante pentru construcția bugetului pe 2026. Guvernul dispune doar de un anumit interval pentru a aștepta ca legea să treacă de Parlament (astfel încât să poată fi luată în considerare pentru bugetul pe anul următor), dar acest interval nu este unul foarte lung.

Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, la început de septembrie, pe nu mai puțin de cinci proiecte de lege, incluse în așa-numitul al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Bolojan a recurs la împărțirea măsurilor în mai multe proiecte pentru a evita riscul ca, în cazul sesizării Curții Constituționale și declarării unor proiecte ca neconstituționale, să evite căderea tuturor măsurilor. Cele cinci proiecte vizează măsuri fiscale, administrația publică (amânat), indemnizațiile și șefii de la companiile de stat, instituțiile ANRE, ASF, ANCOM, sistemul de sănătate și pensiile magistraților.