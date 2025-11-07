După 1990, însă, multe dintre aceste unități economice, inclusiv fosta Întreprindere Agricolă de Stat (IAS), s-au închis. Economia locală a suferit puternic, iar efectele s-au resimțit direct în viața oamenilor care trăiau aici, potrivit realitatea.net.

Orașul Teilor, cu potențial nerealizat

Supranumit „Orașul Teilor”, Corabia și-a pierdut din strălucirea de altădată. Mulți tineri au ales să plece în alte orașe sau în străinătate, căutând un trai mai bun și siguranța zilei de mâine. În prezent, orașul păstrează însă câteva resurse importante: portul la Dunăre și ruinele cetății romane Sucidava. Aceste obiective continuă să atragă vizitatori și amintesc tuturor că orașul încă deține un potențial care ar putea fi valorificat.

Viața cotidiană prin ochii unui localnic

Maria, o femeie care locuiește în Corabia descrie orașul ca pe o umbră a ceea ce fusese odinioară. Ea vorbește cu durere despre lipsurile cu care se confruntă locuitorii: puține locuri de muncă, salarii mici și perspective reduse de viitor.

„Tineretul s-a dus în străinătate. Nu mai ai ce să faci aici, nu mai ai bani de o cafea. Salariile sunt mici, locurile de muncă nu mai sunt ce erau odată. Nimeni nu mai angajează pe nimeni și n-ai niciun viitor. Străzile sunt făcute praf, nimeni nu repară nimic, totul se distruge. Magazinele nu mai merg, nu mai are lumea bani să cumpere nimic. Și prin magazinele de haine bate vântul, abia mai vezi pe cineva să cumpere o pereche de șosete. E vai de noi…”, a povestit Maria pentru Click!

O imagine tristă a declinului

Cuvintele Mariei surprind realitatea dureroasă a Corabiei. Orașul care odată atrăgea prin prosperitatea sa industrială se confruntă acum cu declin economic, lipsa locurilor de muncă și degradarea infrastructurii urbane. Locuitorii, în special tinerii, sunt nevoiți să caute oportunități în alte orașe sau în străinătate, iar orașul se confruntă cu un exod continuu și un sentiment general de abandon.