Stirile Zilei ORA 20:00 – GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE SUSȚINE LA PRIMĂRIA CAPITALEI? 03/11/2025 George Simion, liderul suveraniștilor, va transmite, la Realitatea Plus, un mesaj de susținere din partea partidului AUR pentru candidatul la Primăria Capitalei. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR CUB ANCA ALEXANDRESCU, ANUNȚUL-BOMBĂ DE CARE SE TEM TOȚI CANDIDAȚII SISTEMULUI PUTRED, DUPĂ CE A OBȚINUT SPRIJINUL AUR PENTRU CANDIDATURA LA PRIMĂRIA CAPITALEI Stirile Zilei NINEL PEIA: ”EU VREAU 200 DE PARLAMENTARI, DAR CU CONDIȚII CLARE” Stirile Zilei OPERAȚIUNEA JUPITER LOVEȘTE FRAȚII MICULA ȘI AFACERILE LOR LĂSAȚI UN MESAJ Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Numele tau Adresa de email nu este corecta Adresa ta de email Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. ANCA ALEXANDRESCU, ANUNȚUL-BOMBĂ DE CARE SE TEM TOȚI CANDIDAȚII SISTEMULUI PUTRED, DUPĂ CE A... Realitatea Financiara - 03/11/2025 Anca Alexandrescu, candidatul independent la Primăria Capitalei, susținut de mișcarea suveranistă, a oferit primele declarații la Realitatea Plus NINEL PEIA: ”EU VREAU 200 DE PARLAMENTARI, DAR CU CONDIȚII CLARE” Realitatea Financiara - 03/11/2025 Într-o declarație publică, politicianul Ninel Peia și-a exprimat poziția fermă față de structura Parlamentului României, criticând ideea unei camere legislative formate din 300 de parlamentari. OPERAȚIUNEA JUPITER LOVEȘTE FRAȚII MICULA ȘI AFACERILE LOR Realitatea Financiara - 03/11/2025 Legătura dintre frații Micula și premierul Ilie Bolojan