Mutare bombă pe scena politică: opoziția suveranistă cere suspendarea președintelui, inițiativă semnată de mai mult de o treime din numărul parlamentarilor. Documentul a fost prezentat în exclusivitate la Realitatea Plus chiar de către inițiatorul său, senatorul suveranist Ninel Peia.

Opoziția suveranistă a declanșat oficial procedura de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan. Senatorul Ninel Peia, în numele grupului PACE – Întâi România, a transmis Birourilor Permanente ale Parlamentului o cerere formală de suspendare, semnată de peste o treime din numărul total al deputaților și senatorilor.

Documentul invocă articolul 95 din Constituție și acuză șeful statului de ingerințe directe în justiție, încălcarea separației puterilor și depășirea atribuțiilor constituționale. Printre faptele reclamate se numără:

  • Atacuri publice la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM);

  • Anunțul privind organizarea unui referendum în rândul magistraților, considerat neconstituțional;

  • Presiuni asupra sistemului judiciar și afectarea percepției publice asupra imparțialității justiției.

„Președintele acționează în afara cadrului constituțional și destabilizează echilibrul democratic”, se arată în cererea semnată de Ninel Peia, chestor al Senatului.

Document

Conform procedurii, propunerea de suspendare urmează să fie adusă la cunoștința președintelui, iar Parlamentul poate decide organizarea unui referendum național.

Articolul precedentRomânii ar putea beneficia de concediu plătit pentru care nu trebuie să depună certificat medical – DOCUMENT
Articolul următorRomânii au luat cu asalt showroom-urile. Creștere record a pieței auto în decembrie

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau