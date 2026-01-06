Documentul invocă articolul 95 din Constituție și acuză șeful statului de ingerințe directe în justiție, încălcarea separației puterilor și depășirea atribuțiilor constituționale. Printre faptele reclamate se numără:

Atacuri publice la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM);

Anunțul privind organizarea unui referendum în rândul magistraților, considerat neconstituțional;

Presiuni asupra sistemului judiciar și afectarea percepției publice asupra imparțialității justiției.

„Președintele acționează în afara cadrului constituțional și destabilizează echilibrul democratic”, se arată în cererea semnată de Ninel Peia, chestor al Senatului.

Document

Conform procedurii, propunerea de suspendare urmează să fie adusă la cunoștința președintelui, iar Parlamentul poate decide organizarea unui referendum național.