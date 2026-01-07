Olanda este paralizată de un episod de iarnă extremă, considerat de meteorologi drept cel mai sever din acest secol. Ninsorile abundente și rafalele puternice de vânt au dat peste cap transportul aerian, rutier și feroviar, provocând haos în întreaga țară. Aeroportul Amsterdam-Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate huburi europene, a anunțat anularea a cel puțin 700 de zboruri doar în cursul zilei de miercuri.

Peste o mie de pasageri au fost nevoiți să doarmă în terminale, unde au fost instalate paturi de campanie și au primit mic dejun din partea aeroportului. Inițial, pentru ziua de miercuri erau programate aproximativ 1.100 de zboruri, însă autoritățile se așteaptă ca numărul anulărilor să crească pe parcursul zilei, scrie le Monde

Transportul feroviar este, de asemenea, grav afectat. Compania națională NS le recomandă călătorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

Pe șosele, situația este la fel de complicată: în jurul orei 9.00, traficul rutier însuma peste 700 de kilometri de ambuteiaje, un record pentru o dimineață de miercuri, nemaivăzut din februarie 1999.

Fenomenul este cu atât mai remarcabil cu cât episoadele de ninsoare au devenit rare în Olanda. Un expert de la Institutul Meteorologic Regal a explicat că schimbările climatice au modificat radical iernile olandeze: „Temperatura medie a crescut cu aproximativ două grade. Plouă mai mult, mai ales iarna. De la începutul secolului am avut o singură adevărată perioadă de ger, în timp ce în secolul trecut astfel de episoade apăreau o dată la trei ani.”

