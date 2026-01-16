O nouă ediție a programului de titluri de stat Fidelis începe vineri, 16 ianuarie, Ministerul Finanţelor oferind dobânzi anuale de până la 7,50% pentru tranşele în lei şi de până la 6,20% pentru cele în euro.

Potrivit Ministerului Finanţelor, în cadrul acestei emisiuni, care se va derula până la data de 23 ianuarie, investitorii pot opta pentru următoarele randamente în moneda naţională:

6,45% pe an pentru scadenţa de 2 ani,

7,10% pe an pentru scadenţa de 4 ani şi

7,50% pe an pentru scadenţa de 6 ani.

În ceea ce priveşte moneda europeană, dobânzile sunt de 3,75% pe an pentru scadenţa la 3 ani, 4,75% pe an pentru scadenţa la 5 ani şi 6,20% pe an pentru scadenţa la 10 ani.

Tranşa specială dedicată donatorilor de sânge, derulată în parteneriat cu Rock FM, oferă o dobândă de 7,45% pentru titlurile în lei cu scadenţă la 2 ani. Pentru această categorie, pragul minim de subscriere este redus de zece ori, respectiv 500 de lei, faţă de pragul standard de 5.000 de lei aplicat celorlalte emisiuni în lei.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Subscrierile se pot face prin intermediul sindicatului format din Alpha Bank România, BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, Libra Internet Bank şi TradeVille. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

