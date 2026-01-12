Numerarul în circulație denominat în leva al Bulgariei se situa, la 9 ianuarie, la 16,1 miliarde de leva, echivalentul a aproximativ 8,2 miliarde de euro, reprezentând 48% din volumul total de bancnote și monede în leva retrase din circulație, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Bulgariei (BNB), citate de Novinite.

BNB a precizat că procesul de aprovizionare a băncilor comerciale cu numerar în euro se desfășoară conform planurilor operaționale stabilite anterior. Până în prezent, au fost puse în circulație bancnote și monede euro în valoare de peste 3,1 miliarde de euro, pentru a acoperi cererea din perioada de tranziție la moneda unică.

Pentru a asigura continuitatea serviciilor de schimb valutar, ghișeele BNB, precum și cele ale Cash Services Company AD și ale sucursalelor regionale, vor funcționa cu program prelungit. În plus față de programul obișnuit, schimburile leva–euro vor fi disponibile și în zilele de 17, 24 și 31 ianuarie 2026.

În primele șase luni ale anului, toate băncile din Bulgaria vor schimba gratuit, nelimitat, bancnotele și monedele în leva în euro, la cursul oficial de schimb. Pentru sume care depășesc 30.000 de leva (circa 15.340 de euro), este necesară o notificare prealabilă cu cel puțin trei zile lucrătoare. De asemenea, depunerea levei în conturi bancare și conversia ulterioară în euro se va face fără costuri.

Instituțiile de credit sunt obligate să ofere aceste servicii nu doar clienților proprii, ci și persoanelor fizice fără conturi deschise, fără limitări privind volumul sau tipul numerarului schimbat. Pentru sume de până la 5.000 de euro, identificarea se face pe baza unui document de identitate valid, în timp ce pentru valori mai mari se aplică proceduri complete de verificare, inclusiv declarații privind proveniența fondurilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Sursa: Realitatea Financiara