Numărul dosarelor de insolvență depuse de firmele din România a crescut îngrijorător în noiembrie, față de același interval din anul anterior, conform unei platforme de analiză financiară, sugerând dificultățile tot mai mari cu care se confruntă mediul de afaceri în urma valului de măsuri de austeritate impuse de guvernul Bolojan. În comparația de la an la an, numărul insolvențelor este mai mare cu aproape 50%, arată datele centralizate de o platformă de analiză financiară.

Dacă în noiembrie 2024 au fost depuse puțin peste 670 de dosare de insolvență, în noiembrie anul acesta s-a ajuns la 985, o creștere de circa 47%.

În Capitală, în perioada analizată, au fost înregistrate 213 dosare de insolvență, mai mult cu 34% față de anul trecut, când erau consemnate 159 de dosare.

Explozie de insolvențe în provincie

Cea mai mare rată a insolvențelor se înregistrează în județul Vaslui: de la 2 la 32 de dosare, adică o creștere de 16 ori. La Sibiu, numărul a urcat de la 7 la 21 de dosare – o triplare. Și în județele Argeș, Timiș, Mehedinți sau Caraș-Severin, numărul insolvențelor este mai mult decât dublu față de noiembrie 2024.

Sectoare economice lovite în plin

Cele mai afectate domenii sunt restaurantele (creștere de 208%), lucrările de instalații electrice și tehnico-sanitare (+163%), firmele din agricultură specializate în cultivarea plantelor nepermanente (+160%), transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare (+136%), dar și construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale (+94%).

„Creșterea constantă a numărului de insolvențe în București, observată de la o lună la alta, sugerează dificultăți pentru companii în acoperirea cheltuielilor totale. Această situație poate fi cauzată de diminuarea veniturilor, majorarea costurilor operaționale sau o eventuală administrare financiară ineficientă. Bineînțeles, un alt factor poate fi reducerea consumului cauzat de creșterea presiunii tot mai mari a taxelor, a obligațiilor fiscale și a prețului energiei. În același timp, evoluția ascendentă a insolvențelor evidențiază presiunea amplificată asupra mediului de afaceri, determinată de instabilitatea economică, respectiv inflația persistentă – aceste condiții afectează semnificativ stabilitatea și rezistența companiilor”, arată analiza RisCo.