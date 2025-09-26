Plata facturilor, achiziția de bilete pentru vacanțe și chiar cumpărăturile zilnice pot fi realizate astăzi doar printr-o conexiune la internet. Tehnologia a simplificat viața de zi cu zi, dar a adus și pericole ascunse. O nouă schemă frauduloasă îi vizează pe români, care riscă să rămână fără bani în momentul în care fac achiziții online.

Escrocii folosesc numele unor platforme consacrate pentru a sustrage date bancare, avertizează specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Site-urile celebre folosite ca paravan

Potrivit avertismentului oficial, utilizatorii trebuie să manifeste atenție maximă atunci când fac plăți pe platforme cosacrate cum ar fi epantofi.ro sau pe OLX România. Atacatorii creează copii false ale acestor platforme și trimit linkuri ori mesaje care par veridice, pentru a induce în eroare oamenii.

Metodele prin care atacatorii înșală victimele

Cei care orchestrează aceste fraude pretind că reprezintă platformele cunoscute și concep pagini identice cu cele originale. Pe lângă furtul de date personale, aceștia încearcă să determine victimele să efectueze plăți în afara canalelor oficiale. Persoanele care acceptă astfel de tranzacții descoperă rapid că banii le-au dispărut din conturi.

Ținta escrocilor: datele cardurilor bancare

Scopul acestor atacuri cibernetice este limpede: obținerea informațiilor de pe cardurile bancare, pentru a retrage bani direct din conturile utilizatorilor. Mulți români au fost deja păgubiți, întrucât paginile false și mesajele frauduloase seamănă izbitor cu cele reale.

Semnele care trădează un site fals

Specialiștii recomandă atenție sporită asupra detaliilor. Adresele web pot fi modificate prin mici variații, suficient pentru a păcăli utilizatorii grăbiți. Spre exemplu, în loc de domeniul real epantofi.ro, escrocii pot lansa o versiune precum epantofi.online. Din această cauză, verificarea atentă a fiecărui link rămâne un pas esențial înainte de a introduce datele cardului.

