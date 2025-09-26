O nouă lovitură pentru români. Ministrul de Finanțe nu exclude o nouă majorare a TVA! Întrebat dacă din ianuarie ar putea ajunge la 25%, Alexandru Nazare a spus: „Nu vreau să fac excluderi definitive și includeri definitive”.

Taxa pe valoare adăugată a ajuns la 21% cotă standard, iar cota redusă de 11% se aplică și pentru alimente, medicamente și lemne de foc. Ministrul spune că majorarea TVA cu două puncte procentuale în primul pachet fiscal a fost decisivă pentru a menține ratingul de țară de către Fitch.

Potrivit surselor noastre, Guvernul analizează majorarea TVA în HORECA de la 11% la 21%.