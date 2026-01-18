Bunicii care au clădit țara preluată de îmbuibați sunt din nou furați odată cu noul calcul al pensiei. Profesorul Anton Hadăr a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că noua formulă de calcul a pensiei se bazează pe niște date care nici măcar nu apar pe documentele pensionarilor. Astfel că seniorii pierd sume importante de bani, din cauză că statul cere calcularea la limită a fiecărei ore din an muncite.

”Ca să ai un an de muncă complet, trebuie să ai zile calendaristice 365, iar dacă ai lucrat mai mult și ai trei-patru contracte, degeaba depășești 31 de zile și-ți iese 37, 38, 32, îți dă maximum, că altfel ar însemna ca la sfârșitul anului să primești mai mult de un an stagiu de cotizare. Nu poți să primești într-un an fizic mai mult de un an, chiar dacă din formulă îți iese mai mare de un an și îți iese un an și ceva.

Aici este pentru cei care au muncit mai puțin și în final vei vedea că, în loc de un an, dacă ai avut sincope în muncă, îți dă 11 luni, 3 zile, deci se calculează în luni și zile”, a declarat Anton Hadăr.

Întrebat dacă este o formulă care face ca pensiile să fie mai mici, profesorul a răspuns: ”Da, pensia scade pentru că până acum ei nu au avut pe cartea de muncă atât de multe date, pentru noi care suntem mai în vârstă. Dar acum dacă au ei bază de date, aici nu îmi e clar nici mie de unde au datele.”