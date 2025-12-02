Din prima zi a anului viitor vor intra în vigoare modificări fiscale adoptate recent de Parlament, care aduc majorări semnificative ale impozitelor locale pentru locuințe, anexe gospodărești și structuri agricole precum solarii, sere, silozuri și depozite.

Ce taxe se schimbă de la 1 ianuarie 2026?

1.Majorarea impozitelor și taxelor locale – până la 75% – 80% – mașini, locuințe, terenuri

Exemplu – apartament cu trei camere în București – impozit 2025 – 198 de lei – impozit în 2026 – 355 de lei

2.Taxarea mașinilor în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică

Exemplu – autoturism cu motor Euro 4 de aproape 1.600 centimetri cubi – impozit 2025 – 80 de lei – impozit 2026 – 150 de lei

Se introduce impozit și pentru mașinile electrice, în valoare de 40 de lei pe an

3.Solariile, silozurile și depozitele agricole nu vor mai fi scutite total de impozit – fermierii vor avea o reducere de doar 50%.