Fostul deputat Cristian Rizea a revenit recent în spațiul public cu noi dezvăluiri făcute pe rețelele de socializare, continuând seria de mesaje pe care a promis că le va publica „pas cu pas”. De această dată, Rizea face referiri la Florian Coldea și gruparea din jurul său, despre care susține că ar fi acumulat averi importante prin relația cu statul român.

În declarațiile sale, acesta vorbește, în termeni generali, despre existența unor rețele de influență în interiorul instituțiilor publice, unde „se fac banii cel mai ușor”

Cristian Rizea susține că va continua să publice noi informații în perioada următoare, afirmând că acestea vor apărea treptat.