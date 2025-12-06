Cristian Rizea trage un semnal de alarmă: Nicolae Baciu, cel mai mare contrabandist de țigări din Republica Moldova, ar plăti 500.000 de euro unui procuror corupt și doi polițiști pentru a scăpa din arest.

Fostul deputat român a dezvăluit recent informații primite „direct de unde trebuie, pe linia lui Pufi”, susținând că Nicolae Baciu, proprietarul restaurantului Motif din Chișinău, se află de două luni în Penitenciarul nr. 13, după ce a fost prins în flagrant cu mașini pline de țigări în valoare de milioane de euro.

Rizea afirmă că Baciu a început să denunțe polițiști și procurori corupți care i-au asigurat protecție ani de zile, eliminându-i pe concurenți prin predarea lor autorităților, ceea ce explică de ce infractorul a rămas nestingherit până acum.

Potrivit declarațiilor lui Rizea, instituțiile statului sunt avertizate: Baciu pregătește 500.000 de euro pentru un procuror de la Chișinău și doi polițiști din structura centrală a IGP, în speranța eliberării, deși procurorul decide prelungirea arestului.