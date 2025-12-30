Există un moment în viața unei națiuni în care lucrurile nu mai pot fi îndulcite cu explicații tehnice, comunicate sterile și jurnale de știri citite de pe prompter. Un moment în care adevărul nu mai încape în proceduri, iar minciuna nu mai poate fi ascunsă sub hârtii ștampilate. Pentru România, acel moment a venit în decembrie 2024. Alegerile au fost anulate. Nu suspendate de o catastrofă naturală. Nu amânate de un război. Nu invalidate de un vot fraudat dovedit. Au fost anulate pentru că sistemul s-a speriat de rezultat. S-a speriat de Calin Georgescu.

Un stat care își anulează alegerile nu mai poate vorbi despre democrație decât în ghilimele. Un stat care își anulează alegerile pentru că nu îi place direcția poporului său este un stat care a încetat să mai conducă și a început să se apere. Iar frica nu guvernează. Frica reacționează. Ni s-a spus că este pentru stabilitate. Ni s-a spus că este pentru siguranță. Ni s-a spus că este pentru binele nostru. De fiecare dată când puterea a spus asta în istorie, a urmat abuzul.



Politicienii care ne conduc astăzi, sau mai corect spus, care administrează resturile unei autorități pierdute, nu mai au curajul deciziei. Au doar reflexul controlului. Ei nu mai construiesc viitorul, ci păzesc prezentul, ca pe o avere furată. Acești oameni nu mai cred în vot. Nu mai cred în popor. Nu mai cred nici măcar în propriile discursuri.



De aceea au nevoie de sisteme, de mecanisme, de structuri. Când un lider este legitim, nu are nevoie de structuri opace. Când este ilegitim, trăiește din ele. Ni se cere să acceptăm anularea alegerilor ca pe un detaliu tehnic. Dar votul nu este o procedură. Votul este contractul dintre cetățean și stat. Când rupi contractul, nu mai conduci. Uzurpi. România nu este condusă astăzi de oameni mari. Este administrată de oameni mici, cocoțați pe funcții mari, care confundă statul cu propriul lor confort și stabilitatea cu imunitatea.



Și totuși, ei par să fi uitat ceva esential. Neamul Românesc a mai trecut prin frică. Prin dictaturi. Prin minciuni oficiale. Prin adevăruri șoptite. De fiecare dată, nu sistemul a învins. Ci oamenii.



Alegerile anulate din decembrie 2024 nu vor fi uitate. Ele nu sunt o paranteză. Sunt o rană deschisă în memoria democrației Neamului Românesc. Iar rănile ignorate nu se vindecă. Se infectează. Cei care cred că pot merge mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat se înșală. Istoria nu iartă lașitatea puterii. O notează. O păstrează. O judecă.



România nu are nevoie de stăpâni speriați. Are nevoie de lideri care nu se tem de vot. De politicieni care nu anulează poporul când nu le convine. Pentru că în clipa în care anulezi alegerile, nu poporul pierde. Puterea pierde sensul de a mai exista.



Și vremea explicațiilor s-a terminat. A început vremea răspunderii.



Ninel PEIA

Senator al României

Chestor al Senatului