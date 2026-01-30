Nicușor Dan a criticat politicile de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan, sugerând că „metoda Bolojan” a avut rezultate doar la nivel macroeconomic, nu și în viața oamenilor.

„Macro, da. La nivelul omului, nu.

Noi eram într-un risc mare de a intra într-un cerc vicios. În loc de prim-ministru, am fi avut un Fond Monetar Internațional mai dur și totul era mai urât.”, a declarat Nicușor Dan la un post tv.

Șeful statului a subliniat că măsurile dure adoptate în 2025 puteau fi evitate sau cel puțin aplicate diferit: „Ce s-a întâmplat în 2025 putea fi mai puțin dureros. Și locurile din care tai sau adaugi pot fi altele. Poți să tai de la investiții și oamenii simt mai puțin, decât să mărești TVA, care se simte în prețuri.”

Nicușor Dan recunoaște că politicile lui Bolojan nu au fost orientate către toți românii, spunând că protecția bazinului PSD a fost diminuat.

În opinia sa, reacția PSD față de politica guvernamentală din 2025 se explică prin baza electorală a partidului: „Tot timpul, în politică, un partid încearcă să fie vocea în spațiul mediatic al bazinului de susținători. Bazinul PSD este format din oameni care au nevoie de o anumită protecție, care a fost diminuată.”

Întrebat dacă va semna bugetul pentru anul 2026 în lipsa aplicării referendumului privind reforma administrativă a Capitalei, Nicușor Dan a declarat că se așteaptă ca noua lege a bugetului să prevadă o distribuire mai echitabilă a banilor între primăriile de sector: O întrebare s-a referit la bani, alta la urbanism. Și ne îndreptăm spre ce au zis bucureștenii: Cod urbanistic în primăvară. Legat de bani – mă aștept ca în legea bugetului să scrie că din impozitul bucureștenilor un procent se duce la Primăria București, care va decide împărțirea banilor între primăriile de sector.”