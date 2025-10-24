Președintele României, Nicușor Dan, a comentat vineri inițiativa privind reluarea discuțiilor pe tema pensiilor speciale, după ce Sorin Grindeanu a anunțat formarea unui grup de lucru, în timp ce premierul Ilie Bolojan a declarat că preferă o nouă lege dezbătută direct în Parlament.

Reporter: Sorin Grindeanu a anunțat începerea unui grup de lucru, deși premierul Bolojan a spus că nu este de acord și propune lege in parlament. Susțineți inițiativa PSD, mai ales că preia solicitarea dumneavoastră ca tranziția să fie majorată la 15 ani ca vârsta de pensionare a magistraților să fie de 65 de ani?

Nicușor Dan: În primul rând, ca să fac referire la întrebarea precedentă, lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariul, și avem voință politică în coaliție pentru a rezolva această problemă. Asta este un fapt. Mai departe, și mai mult decât atât există voință ca această problemă să fie rezolvată în cursul anului 2025. Deci acestea sunt faptele. Mai departe, este legitim ca oamenii să aibă opinii diferite pe o anumită problemă, și în momentul în care proiectul de lege va merge în parlament, evident că este nevoie de un acord prealabil al partidelor din coaliție. Mai departe sunt chestiuni tehnice. Cine se consultă, cu cine. E bine să existe o consultare, e bine chiar ca eventuale probleme pe textul care a fost trimis pe Curtea Constituțională, adică pe proiectul de lege care tocmai a fost respins toată reflecția care s-a purtat pe textul ăsta, eventuale probleme de fond pe care textul le avea, să fie corectate în momentul ăsta, deci dezbaterea este necesară, estimez ca nu o să dureze mai mult de una două trei săptămâni și după aceea estimez că partidele de coaliție vor agrea pe un text cu care să meargă în Parlament.

Reporter: Ar trebui rescris proiectul privind pensiile magistraților sau ar trebui să fie depus același proiect, dar să respecte termenul de așteptare al avizului CSM impus de CCR

Nicușor Dan: Asta spuneam. În scrierea proiectului știu că au fost studiate deciziile anterioare ale Curții Constituționale pentru a evita o neconstituționalitate pe fond. Între timp, mulți juriști s-au uitat pe acest text, și e posibil ca unii dintre ei să fi văzut niște mici probleme care nu țin de fondul problemei, ci de eventuale dificultăți de interpretare. Deci dacă sunt astfel de chestiuni, sunt sigur că ele vor fi corectate, și bineînțeles, rămân cele două discuții mari pe care trebuie să se ajungă la un acord politic, perioada de tranziție și cuantumul pensiei în raport cu salariul.

