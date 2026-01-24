Sărbătoarea Unirii Principatelor a fost marcată sâmbătă de momente tensionate la Focșani, unde președintele Nicușor Dan a fost întâmpinat cu un cor de huiduieli și mesaje de dezaprobare.

 

Sursa: Realitatea de Vrancea

