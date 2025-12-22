Nicușor Dan se implică pe față în sistemului judiciar cu toate ca își depășește atribuțiile! Șeful statului anunță că din primele zile ale lunii ianuarie va iniția un referendum în rândul magistraților pentru a decide soarta CSM. Într-o reacție oficială, Consiliul Superior al Magistraturii transmite că ingerințele în justiție nu trebuie tolerate, iar președintele nu poate face acest referendum pentru că ar încălca ordinea constituțională.

La ora 10.00 va avea loc această discuție între președintele României, Nicușor Dan, și câțiva magistrați care au confirmat prezența la Palatul Cotrăceni în cadrul Administrației Prezidențiale în urma scandalului din sistemul judiciar.

Între timp, este mai mult decât clar cum președintele se implică în actul de justiție. Este o îngerință clară care este menționată inclusiv de către judecători, de către magistrați în cadrul unei reacții din partea CSM.

În ultima asta declarație de presă, Nicușor Dan a afirmat că la începutul anului viitor va iniția un referendum în cadrul CSM printre judecători și procurori în care va întreba foarte clar dacă CSM acționează sau nu în interesul public sau în cadrul unui alt interes, respectiv în cadrul unui grup de justiție. „Voi întreba și voi iniția această procedură dacă CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”, a declarat Nicușor Dan.

Ei bine, la această întrebare trebuie judecătorii să răspundă cu „da” sau „nu”. Însă această întrebare este formată într-un mod neclar în aceste momente pentru a fi inițiat acest lucru. Președintele a mai adăugat că dacă acționează într-un alt interes, „CSM pleacă acasă”.

Într-o reacție de ultimă oră, CSM a transmis că președintele nu se poate implica în acest fel în cadrul sistemului judiciar și că în calcă Constituția. Un fost judecător CSM afirmă faptul că „președintele nu poate face referendum în Justiție și nu poate demite CSM”, spune Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior, al magistraturii.