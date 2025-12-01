Președintele Nicușor Dan, discurs halucinant la recepția de la Palatul Cotroceni, organizată de Ziua Națională. Șeful statului a recunoscut că România se află într-o situație dificilă, că este mai săracă decât anul trecut și că este afectată de corupție, dar a relativizat totul, făcând comparații cu situația de acum 20 de ani.

Totodată, șeful statului recunoaște că nu există un raport complet al motivului pentru care alegerile prezidențiale au fost anulate în urmă cu un an. Nicușor Dan l-a atacat, indirect, și pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că măsurile luate de guvern n-au un impact pozitiv.

„Unde sunte azi? Trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul la care suntem.

Trăim mai prost ca anul trecut dar trăim mult mai bine ca acum 20 de ani și ca mulți din oamenii din țări vecine nouă.

România e o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția. Și când văd că oameni corupți vin și ele dau lecții la televizor. Toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi. Puteam să trăim mult mai bine ca azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român.

Avem multe zone de excelență în Educație, dar în ansamblu sistemul e slab și foarte slab.

Sistemul sanitar e foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toții banii pe care noi toți i-am dus încolo. Dar vedem primele corpuri de spital construite prin finanțare din PNRR.

Avem o economie privată foarte dinamică și merituoasă care a reușit să dubleze PIB-ul României în ultimii 10 ani. Dar avem un deficit foarte mare. Totuși, autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE.

Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale. Asta a creat un dubiu cu privire la democrația din România. Avem totuși între timp multe dovezi că aceste alegeri au fost influențate nelegal și că în ultimii zece ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în românia și Europa. Dar nu avem un raport complet cu privire la ce s-a întâmplat acum un an.

De multe ori vocea României nu s-a auzit n interiorul României. Avem maturitatea, totuși, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România.

Avem 5 milioane de români care au plecat din România. Dar ei sunt o carte de vizită și un potențial uriaș pentru România, dacă vom reuși să avem o relație corectă cu ei.

Avem o administrație care e de foarte multe ori depășită, care evident nu ține pasul cu societatea. Dar am făcut totuși 500 de km de autostradă și de drum expres în ultimii 5 ani.

Toate aceste lucruri sunt adevăruri despre România. Cel mai simplu pentru un politician – să ia două sau trei, să le facă slogan și să defileze cu ele de dimineață până seara. Sunt câțiva care o fac. Spațiul nostru public e inundat de această revărsare de sloganuri.

Invitația pe care o fac tuturor este să coborâm toți nivelul vocii, să discutăm calm și cu echilibru problemele pe care societatea noastră le are. Vă invit să încercăm să ne ascultăm unii pe alții, dincolo de zgomotul inevitabil vom găsi puncte de vedere comune pe care să putem construi.

Trăim o perioadă în care doar națiunile care reușesc să aibă o solidaritate interioară reușesc să progreseze.