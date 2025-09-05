Guvernul Bolojan este pe cale să lanseze și Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare, anunță președintele Nicușor Dan. Acest nou pachet va viza extinderea reformelor asupra mai multor categorii de pensii speciale, dincolo de cele ale magistraților.

Conform declarațiilor președintelui, modificările propuse vor afecta categorii precum diplomații, funcționarii publici parlamentari, angajații din domeniul aeronautic civil, cei ai Curții de Conturi, precum și cei peste 211.000 de pensionari militari aflați în plată prin casele sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

Pe cine vizează Pachetul fiscal 3

Reforma pensiilor speciale vine după schimbările deja adoptate pentru magistrați, prin asumarea răspunderii guvernamentale în Parlament. Noul cadru prevede reducerea plafonului pensiei la 70% din ultimul salariu net, comparativ cu 80% din brut anterior, creșterea vechimii la 35 de ani și majorarea graduală a vârstei de pensionare până la 65 de ani.

„În pachetul 2 sunt niște măsuri pe pensiile magistraților, pe consiliile de administrație, pe instituții precum ASF-ul, ANCOM. În pachetul trei probabil o să vorbim și de celelalte categorii de pensii speciale”, a precizat Nicușor Dan la Antena 1

5.600 de foști magistrați beneficiau de pensii speciale în iulie 2025

Datele înregistrate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că în iulie 2025 aproximativ 5.600 de foști magistrați beneficiau de pensii speciale. Dintre aceștia, 2.500 încasează pensii calculate pe baza contributivității, în timp ce restul de peste 3.100 primesc venituri direct din bugetul de stat.

La nivel național, în aceeași perioadă, circa 11.700 de persoane beneficiau de pensii speciale, cu valori medii ce variau între 6.000 de lei pentru foști parlamentari și peste 25.000 de lei pentru magistrați. Aceste cifre nu includ pensionarii militari sau pe cei din structurile Ministerului de Interne.

Președintele este nemulțumit de cum funcționează parchetele

În același context, șeful statului și-a exprimat nemulțumirea și față de modul în care funcționează parchetele și a indicat că sunt necesare schimbări atente în conducerea acestora. Totuși, Nicușor Dan a subliniat că nu are în vedere grăbirea procedurilor, întrucât mandatele actualilor șefi expiră abia în martie 2026.

În ceea ce privește conducerea serviciilor de informații, Nicușor Dan a precizat că numirile vor fi făcute doar atunci când va exista un consens politic între partide. În plus, a arătat că ar prefera ca aceste funcții să fie ocupate de persoane provenite din societatea civilă.