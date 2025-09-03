Nicușor Dan a anunțat de la Cernavodă că de la 1 ianuarie este posibil să crească TVA la pentru hoteluri, restaurante și cafenele.

Președintele României susține că nu există niciun motiv ca Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea guvernului. Coaliția merge înainte, spune Nicușor Dan, în timp ce românii ies în stradă de două luni.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre o majorare a TVA, că nu există această discuţie iar la Horeca este o discuţie, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie. Despre vizita FMI, el a precizat că este o vizită periodică, nu-i nimic surprinzător în asta, şi a anunţat că Agenţia de Rating Moodys este în România şi cam în 10 zile o să iasă cu un raport.

”Este un lucru foarte bun că România a fost evaluată bine, adică am rămas la acelaşi nivel de către Fitch şi Standard&Poors. Asta este ce contează în relaţia României cu pieţele financiare”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Cernavodă, despre deficitul bugetar.

Despre vizita FMI în România, şeful statului a arătat că ”este o vizită periodică a FMI-ului şi nu-i nimic surprinzător în asta”.

”Totodată, şi Agenţia de Rating Moodys este în România, cam în 10 zile o să iasă cu un raport”, a mai spus preşedintele.

Şeful statului a infirmat discuţii privind o nouă majorare a TVA-ului. ”Nu există această discuţie”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat dacă este posibilă o majorare de TVA în domeniul HORECA, el a răspuns: ”La Horeca este o discuţie, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre zvonurile privind o nouă creştere a TVA, că singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA, care a rămas la 11% şi au convenit că se face o analiză în toamna acestui an, iar dacă lucrurile arată nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA.