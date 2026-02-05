Interesul pentru schimbarea locului de muncă a crescut puternic la începutul anului 2026, arată datele unei platforme de recrutare. Cea mai mare efervescență vine din zona candidaților fără studii superioare, care au generat recorduri atât pe eJobs.ro, cât și pe iajob.ro, platforma dedicată muncitorilor și joburilor entry‑level.

Potrivit CEO‑ului eJobs, Bogdan Badea, traficul pe platforme a crescut cu aproape 65% față de decembrie, iar aplicările cu 51%, un nivel ridicat chiar și pentru luna ianuarie, când piața este în mod tradițional foarte activă.

Cererea angajatorilor confirmă această tendință: majoritatea joburilor postate pe iajob.ro sunt pentru poziții fără experiență sau cu maximum doi ani vechime. Muncitorii necalificați, absolvenții de liceu și muncitorii calificați sunt cei mai căutați, în timp ce interesul pentru studenți și absolvenți de studii superioare rămâne redus.

Angajatorii afișează tot mai des salariile – în 52% dintre anunțuri – iar candidații preferă contactul direct prin WhatsApp, în încercarea de a scurta procesul de angajare.

Cele mai multe joburi sunt în retail, servicii, industria alimentară, turism și logistică, cu un salariu mediu net de aproximativ 4.000 de lei pentru pozițiile entry‑level. În prezent, aproape 5.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe iajob.ro, cele mai multe în București, Brașov, Timișoara, Cluj‑Napoca, Craiova și Iași.