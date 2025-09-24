Mugur Isărescu a declarat că dacă am trece la o digitalizare totală, rușii ne-ar putea bloca plățile în doar trei zile. Guvernatorul Băncii Naționale susține că avem nevoie să ne dezvoltăm sistemele de securitate cibernetică.

”Pensonarii nu vor, nu preferă digitalul, s-au obișnuit și cât or mai trăi vor să trăiască cu numerar. Dar mai e ceva, dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile și sistemele de securitate, ați observat și cu dronele, nu sunt ceva foarte simplu de făcut pentru că și celălalt așa cum în orice război, nu doar hibrid și celălalt progresează, nu stă pe loc”, a declarat guvernatorul BNR.

Sursa: Realitatea Financiara