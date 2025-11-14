Preşedintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România, Mădălin Roşu, a explicat vineri, 14 noiembrie, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități, motivele pentru care tarifele de referință pentru polițele RCA scad pentru unii șoferi în timp ce cresc pentru alții.

Cele mai recente date publicate de ASF arată că tarifele de referinţă pentru poliţele RCA destinate persoanelor fizice au crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru vehiculele de transport marfă, faţă de nivelul din decembrie anul trecut.

De asemenea, există categorii unde tarifele scad. De exemplu, un şofer din Bucureşti-Ilfov cu vârsta între 51 şi 60 de ani şi o maşină de peste 200 de cai putere are o reducere de aproximativ 3,5%, la fel şi şoferii sub 30 de ani care conduc maşini de peste 270 de cai putere – în cazul lor scăderea este de 0,4%.

Tarifele de referinţă sunt doar un indicator orientativ, nu preţuri de vânzare. Acestea sunt calculate de o companie independentă, pe baza unei metodologii care analizează două elemente cheie, frecvenţa accidentelor şi costurile generate de acestea.

„Partea ciudată, că atunci când vorbim de preluarea unui risc în asigurare nu vorbim doar de a construi un preţ. Pentru că trebuie să ţinem cont de foarte multe lucruri. Vă dau un exemplu simplu, în preţul pe care noi îl plătim, fiecare asigurător trebuie să ţină cont de un concept care se numeşte Lex loci delicti. Lex loci delicti, de fapt, spune că oriunde s-ar întâmpla accidentul în afara României, trebuie să ţin cont de specificul legislaţiei din ţara respectivă.

Cu alte cuvinte, în procesul de formare a preţului trebuie să ţin cont de multitudinea de legislaţii la nivel european. Pentru că în momentul în care o poliţă se vinde, eu nu ştiu, ca asigurător, la momentul vânzării – sigur, pe baze statistice pot să identific lucrul ăsta – nu ştiu dacă acel client, acel şofer, va merge cu maşina în afara României, va produce un accident şi aşa mai departe.

Articolul complet, AICI