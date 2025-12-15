Senatul va dezbate și vota luni moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată ‘Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu’.

Semnatarii moțiunii simple cer demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița și ‘ignorarea’ situației barajelor din România.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, în plen, depunerea moțiunii, susținută de 39 de senatori.

Semnatarii o acuză pe Buzoianu de incompetență, ‘care a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din județul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităților de învățământ și a instituțiilor publice’.

‘Locuitorii a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița, precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza, Comarnic și zeci de sate aferente, sunt victimele unui sistem incompetent, ignorant și falimentar. La robinete s-a furnizat timp de mai bine de o săptămână, în cel mai bun caz, aer, iar în cel mai rău caz un amestec toxic de nămol și bacterii, punând în pericol sănătatea publică a peste 100.000 de mii de locuitori, dar și sistemul energetic național. Totul, din cauza incompetenței ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care, deși a știut despre procedura de golire a barajului Paltinu, a uitat care îi sunt atribuțiile. A uitat că trebuie să împiedice producerea unei catastrofe. (…) Acești cetățeni vă cer, prin vocea noastră, să plecați din funcția de ministru al Mediului pentru că ați reușit să vă arătați, la fel ca și colegul dumneavoastră de la Apărare, maximul de incompetență’, se susține în moțiune.

Potrivit AUR, ‘lipsa apei și efectele în lanț au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic național și serviciile esențiale pentru comunitățile afectate’.

‘În încercarea de a-și acoperi incompetența, ministrul Buzoianu a găsit repede țapi ispășitori, împărțind în stânga și în dreapta declarații prin care a cerut demiteri și demisii, când în mod normal demisia sa ar fi fost cea care s-ar fi impus în acest caz. (…) Această moțiune își propune să transmită un semnal politic ferm privitor la incompetența, indiferența, inactivitatea și lipsa de reacție a ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Este clar că ministerul condus de Diana Buzoianu a tratat criza din Prahova ca pe o problemă locală, ignorând apelurile disperate ale primarilor și ale cetățenilor’, se detaliază în textul moțiunii.

În opinia AUR, ministerul condus de Diana Buzoianu ‘ignoră cu o iresponsabilitate criminală situația critică a Acumulării Paltinu și a altor baraje’.

Semnatarii moțiunii îl critică pe premierul Ilie Bolojan că nu a dispus ‘propria investigare a acestei catastrofe’ și nu a apelat la Corpul său de control pentru clarificarea responsabilităților.

‘Prin această moțiune simplă, Senatul României vă cere să luați imediat toate măsurile necesare pentru ca politicile publice ale acestei țări să nu mai fie lăsate pe mâna incompetenților și a impostorilor. România merită mai mult!’, se transmite prin moțiunea depusă la Senat.

Sursa: Realitatea Din USR