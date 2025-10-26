Astăzi trăim istorie! Sfințirea Catedralei Neamului marchează cel mai important moment așteptat de ani de toată lumea ortodoxă! Altarul credinței românești își deschide astăzi porțile, iar la ceremonie vor participa cei mai importanți oficiali. 2500 de invitați vor fi prezenți la slujba de sfințire in interior, printre care președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, George Simion, liderul AUR, reprezentanții Casei Regale și cei mai importanți oficiali din stat. Printre invitații internaționali se numără inclusiv președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Realitatea Plus, Televiziunea Poporului și Realitatea.net transmit în direct toate momentele importante ale acestei zile istorice.

UPDATE 08:30 – George Simion a ajuns în mijlocul oamenilor. A stat de vorbă cu enoriașii, apoi a intrat în interiorul Catedralei și se roagă.

UPDATE – În aceste momente a început Sfânta Liturghie la Catedrala Mântuirii Neamului. Zeci de mii de români au venit din străinătate, dar și din țară pentru a participa la eveniment. „S-a împlinit dorința regelui Carol. Ne dorim să fie pace în toată lumea, sănătate și prosperitate. Mă simt plin de emoții. O trăire deosebită.”, spun oamenii prezenți la sfințirea Catedralei.

Mii de credincioși vor fi în piațeta și in jurul catedralei, oameni veniți din toate eparhiile din țară. Măsuri de securitate fără precedent dispuse de autorități vor fi în această zi.

11 străzi și bulevarde din zona Catedralei vor fi închise. Perimetrul de securitate se întinde pe o rază de kilometri, iar forțele de ordine vor fi în alertă, sute de jandarmi si polițiști vor asigura paza în această zonă.

Programul ceremoniilor a început în această dimineață de la ora 7:30 cu slujba Sfintei Liturghii. Credincioșii vor putea după lăsarea serii, în jurul orei 20 să intre in catedrala pentru a se închina și a ajungă în sfântul altar.

Informații pentru pelerini – Sfințirea picturii Catedralei Naționale

PROGRAMUL EVENIMENTELOR

07:30-10:00 – Săvârșirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Națională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi, deoarece la Sfințirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu și preoți;

10:15 – Sosirea la Catedrala Națională a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;

10:30-12:30 – Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale săvârșită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfințire a picturii se va citi Actul de sfințire.

12.30 – acces în interior pentru grupuri organizate

20.00 – acces deplin

RESTRICȚI DE TRAFIC AUTO ȘI TRANSPORT ÎN COMUN

Între orele 00:00 – 22:00, traficul rutier este restricționat pe următoarele artele, potrivit Poliției Capitalei:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, ambele sensuri;

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului, ambele sensuri;

Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;

Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;

Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;

Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. lzvor și Str. Dr. lon Ghiulamila;

Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;

Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și str. Sirenelor;

Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și str. Sabinelor.

În funcție de numărul participanților, Brigada Rutieră va adopta măsuri de restricționare a traficului rutier gradual, pentru a nu afecta fluența și siguranța participanților la trafic.

Va fi asigurat un culoar de urgență și accesul către instituțiile care își desfășoară activitățile în zonele respective, dar și pentru riverani.

Autocarele care transportă în mod organizat grupurile de credincioși din provincie vor parca gradual, între orele 04:00 și 10:00, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.

Accesul va fi permis în perimetrul restricționat prin intersecția Bd. Unirii cu Bd. Regina Maria, pe următoarele zone:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, ambele sensuri;

Parcarea din Piața Constituției;

Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Calea 13 septembrie, banda 1, ambele sensuri;

Bd. Tudor Vladimirescu, între Calea Rahovei și Bd. 13 Septembrie, banda 1, ambele sensuri;

Splaiul Independenței, banda 1, sensul dinspre Pod Hașdeu către Bd. Libertății;

Str. Buzești, între Știrbei Vodă și Bd. Nicolae Titulescu, banda 1, ambele sensuri.

Autocarele vor fi staționate pe arterele menționate pe întreaga perioadă a desfășurării activităților, fără a obtura căile de acces, trecerile de pietoni și intersecțiile. Debarcarea participanților se va face la locul de parcare al mijloacelor auto, iar deplasarea acestora se ca realiza pietonal până la locul desfășurării evenimentelor.