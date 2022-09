Mohammad Murad, dezvăluiri după perchezițiile din HORECA pentru ajutoarele din pandemie – SOLUȚIILE pentru turismul din România

Omul de afaceri Mohammad Murad a vorbit despre abuzurile statului român împotriva unor firme din HORECA, făcând dezvăluiri despre perchezițiile de zilele trecute legate de ajutorul dat în pandemie, la Culisele statului paralel

„Ultima acțiune seamănă cu cea împotriva unor traficanți de droguri. Dacă erau controlea…, noi nu avem teamă de control”, a declarat Mohammad Murad, la Culisele statului paralel.

Omul de afaceri Mohammad Murad, președinte executiv PER, se referă la perchezițiile efectuate miercuri în Capitală și în Ilfov, la sediile mai multor restaurante, dar și la domiciliile mai multor persoane suspectate că ar fi obținut ilegal fonduri din banii statului, în cazul mai multor societăţi din domeniul HoReCa. Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis că acestea ar fi beneficiat de sprijin financiar de la stat, de peste 1,5 milioane de euro, printr-un program al Guvernului de ajutorare a societăţilor care au fost afectate de pandemia de COVID-19.

„Nu asa se pune problema. S-a dat… Și eu am fost o persoană care a negociat cu statul pentru acele masuri de ajutor, s-a dat 10% din bani icare s-au dat in orice alta tara europeana. Pierderile noastre au fost de milioane de euro. Era presiune, pe de o parte angajații nostri, ca sa ii tinem și pe de altă parte că nu mai vindeam nimic. Am cerut ajutor, ne-aiu promis marea cu sarea, apoi am obtinut undeva 20% din suma promisa. Va garantez, că, daca gasiti o firma in România care a luat și nu a dat la banci bani irespecivi, ca rate…, pentru că era un moment in care puteam să ne inchidem cu toții. Ce am facut noi cu banii, asa o suma mica am dat o la banci, pentru investiții”, a explicat omul de afaceri, la Culisele statului paralel.

„Acest tam-tam… Eram la birou, pe la ora 11 jumatate, nu sunt patron acolo, fratele meu e actionar la această companie Springtime, a fost sunat de Pro TV sa dam explicatii. Am raspuns, l-am sunat pe frate, nu mi-a raspuns, pe sora mea. Nu stiam nimic. M-a sunat fratele, a zis ca e un control. Și a zis că au venit două persoane la noi, am fost sunat de o persoana si m-au intrebat daca ma pot deplasa, avand in vedere ca are operatie la coloana a zis ca vin daca e nevoie. (…) N-a fost perchezitie, nu au deschis birou, nu s-a uitat la absolut nimic, au luat hartiile respective si au plecat. Păi de ce acest tam-tam?

Domnul ministru al Internelor, chiar asa este? Nu a fost nici procuror. Au fost două persoane care s-au comportat foarte civilizat, au spus că există niste firme care au luat…, au semnat ca sa ia hartiile respective. (…) Întreb pe dl ministru si pe seful de la Politia Română, pentu ca vrem, nu vrem suntem obligati sa fim parteneri. Puteti obtine acest lucru de la toate restaurantele fara acest tam-tam? Ce faceti, vreti sa acoperiti esecul statului? (…) Politia Română a fost, nu DNA. (…) A dat mandat procurorului de caz”, a declarat Mohammad Murad.

„Nu are cum sa fie Politia de capul ei. Eu cred ca aceste actiuni mascheaza un alt esec. Acum cateva luni s a deschis un alt apel, de proiectele de 1 milion de eruo pentru ajutorul firmelor din pandemie (…) Politia a avut o implicare”, a afirmat jurnalistul de investigații Mihai Belu.

„Putea sa obtina acelasi lucru fara sa afle nimeni? Pana la urma suntem niste firme respectate. (…)

Domnule ministru și cei care au initiat actiunea, ne acuza, ne afecteaza imaginea, suntem restaurante, avem consumatori, nu e frumos, corect, nu e civilizat, nu e fairpaly, nu e din anii 2022, nu e stil european, si chiar e un abuz. Daca un om a gresit, sa pleateasca. Sunt convins ca 90 la suta nu au gresit decat daca vrea statul sa creeze greseala. (…)

Banii dati ca ajutor ii cauti in casa? Eu daca am bani in cont, sa vina sa caute in sertar daca am luat banii sau nu? Nu pot afla ei in secunda doi de la banca? Trimit un e-mail la bancă. Nu inteleg. Nici la noi în țările arabe nu exista asa ceva, nu exista asemenea actiuni in tarile cele mai lipsite de democratie”, a adăugat Mohammad Murad.

„Am primit două mesaje, probabil ca unul dintre noi, cei vizati, cred ca el e problema, noi suntem anexele, victime colaterale”, a mai dezvăluit omul de afaceri.

Întrebat de Anca Alexandrescu daca e vorba de patronul unei televiziuni care are și afaceri in HORECA, Murad a confirmat.

„Poate fi un semnal către mine, indirect, imi spune sa vorbești mai putin. Dar cine apara statul român? (…) Eu sunt o persoană care as vrea sa mor corect, drept și cu demnitate. Am venit din Sahara. Mi-am asumat sa fiu un român corect, nu cred in altceva, nu spun ca sunt usa de biserica, dar vreau sa raman o persoana cu coloana vertebrala. (…) Am povesti la foarte multi ce se intampla la Constanta, din zona politica, la cel mai inalt nivel, din zona politica, de servicii, pensionari. Recunosc”, a amintit omul de afaceri despre apelul făcut în 9 august către premieru Nicolae Ciucă în care a denunțat „mafia imobiliară” din Constanța pentru construcțiile de pe Litoral.

Întrebat daca a fost facut dosar dupa apelul din august către primul ministru, omul de afaceri a anunțat că i s-a spus că este in lucru.

„Ori lasam temele lasate copiilor sa le faca, ori le facem noi. Eu mi-am asumat. Nu am nevoie de ajutor daca ajung la Jilava sau la Poarta Alba. Până acum nu am ajuns la convingerea ca aceasta democratie e o pacaleala sau e adevarata. Trebuei facuta o diferenta între persoane si instituții. (…) Sunt persoane in justitie jos palaria, cu coloana vertebrala, dar sunt altele care folosesc slabiciunea statului (…) si care-si fac de cap. La ora asta nu se poate judeca niciun judecator sau un procuror. Nu e normal. (…) Din pacate, oamenii nu mai cred ca se poate intampla ceva bun.

Noi suntem asumati, nimeni nu vrea sa-si asume nimic. Daca eu spun, dvs spuneti, toti, spusele atunci devine o normalitate. Eu stiu si cunosc foarte bine cum se poate obtine autorizatie de constructie, intervine alta persoana…”, a mai explicat omul de afaceri Mohammad Murad.

Întrebat daca a fost căutat, sunat de un oficial după acel apel către primul ministru, Mohammad Murad a spus că nu

„Dar m-au contactat multi prieteni, unii care lucreaza si in institutii si mi-au atras atentia ca ce am facut poate fi rau pentru tine. (…) Nu putem merge mai departe pe acest stil, nu e ok. Ca am spus despre Mamaia, sub presiunea anumitor persoane, dupa ce au facut și alti sefi, Mazare, nu e corect.

Acum suntem in control, am vazut spatii verzi care sunt curatate pentru constructii. (…) Atrag atentia ca si PUZ-ul facut pe 17 ertaje e anormal. (…) O sa plateasca statul, asa cum s-a intamplat în Constanța, a venit și l-a luat pe Mazăre…”, a povestit Mohammad Murad.

Întrebat cine i-a cerut să se mute de la Constanța, omul de afaceri a precizat că „probabil ca sunt numite usi unde nu am voie sa bat. (…) Mi-a dat cineva un sfat, un prieten apropiat, nu pot spune numele, ca ar fi mult mai bine, altfel risti sa pierzi totul. Si e un frate, pot să zic, il apreciez, il iubesc, am avut in vedere acest lucru si am intrebat daca se poate în Mangalia, a zis ca e ok”, a mai afirmat omul de afaceri.

„E o situație sistemică. L-au băgat la puscarie Mazăre, si pe fratele lui Basescu. Am vazut cum se face receptia in Constanta la un bloc de 5 etaje, 22 de mil de euro, apartamente scumpe, vine o fata de pla primarie, a facut hartii si face receptia, nu conteaza ca peste cateva luni apare ca nu e bine. (…) În momentul ăsta, probabil procurorii sunt surpinsi ca cineva a avut o reactie, sunt stat in stat, sunt obisnuiti sa nu zica nimeni. Sper sa nu vad un dosar fabricat. (…) Sa zica daca s-ar face lucrurile corect, poate nici Pipera nu ar mai arata asa”, a comentat și jurnalistul Mihai Belu.

„Demisia ceruta de mine a primarului Constanța nu are legătură cu asta…, nu-l acuz. Sunt chestii distincte. Nu e un tip care e chiar corupt, dar e o persoana nepricepută in administrație. Nu se pricepe. În Constanta e nevoie de un primar cu curaj, dinamic si atipic”, a mai spus Mohammad Murad.

Întrebat despre posibile soluții la criza scumpirilor în lanț, criza energiei, soluții în HORECA, Mohammad Murad a spus că a avut „probleme cu forța de muncă. Am făcut apeluri peste apeluri ca nu mai sunt oameni. Potrivit ultimei statistici, pleaca numai in 2022 peste 700 de mii de oameni în străinătate. Trebuie un echilibru intre venituri, cheltuieli, daca ai un venit si-ti permiti dai, un bucatar bun nu are sub 5000 de lei net, unui ospatar care mai ia ciubuc poti sa-i dai 2.000 de lei in mana. 3000 de lei brut, cu impozit si taxe ramane undeva la 1.800-2.200 de lei.

Nu sunt impotriva masurii, trebuie un echilibru. Dar sa nu vina alte taxe, sunt 65 de taxe de platit.

Sunt de acord sa renuntam la CAS sau altele si sa gasim forta de munca mai usor, nu numai in turism, si in agricultura si altele, sa fie un echilibru intre patronate si salariati. Dar statul nu face la multe, la multinationale…, vorbim de ajutor de stat… . (…)

50 de firme straine care au luat millioane de euro, ajutor de stat, ati vazut asemenea actiune facuta de statul roman, sa-i controleze? Nu”.

Sursa: Realitatea de Bucuresti