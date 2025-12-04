Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege care aduce modificări majore în plata despăgubirilor de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Cel mai important aspect este eliminarea plafonului contestat de 500.000 de lei, alături de introducerea unor reguli clare de prioritizare pentru beneficiarii banilor.

O lege importantă promulgată de președintele Nicușor Dan modifică substanțial modul în care Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) plătește despăgubirile, eliminând plafonul de 500.000 de lei valabil până acum pentru pagubele produse de asigurătorii aflați în faliment (precum City Insurance și Euroins).

Noua reglementare aliniază plățile FGA la cerințele europene, despăgubirile urmând a fi acordate în limita răspunderii maxime prevăzute în legislația RCA – adică valoarea cea mai mare dintre limita din țara unde a avut loc accidentul și cea din polița RCA (care obligă, în prezent, asigurătorul să acopere peste 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale și decese).

Cea mai importantă noutate este introducerea unor reguli clare de prioritate la plată pentru anumite categorii de păgubiți. Aceste prevederi speciale (Articolul VI) se aplică și cererilor nesoluționate rezultate din falimentele anterioare, vizând direct păgubiții City Insurance și Euroins.

Cine are prioritate la plata despăgubirilor?

Prioritatea la analizarea și plata cererilor este acordată următoarelor categorii (conform Art. 15, alin. (1^1)):

Persoanele rănite grav în accidente sau cele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă (conform gradelor de invaliditate). Descendenții minori și cei aflați la studii (până la 26 de ani) ai persoanelor decedate în accidente. Cererile formulate în baza titlurilor executorii care obligă asigurătorii în faliment la plata unor rente lunare. Cererile privind restituirea primelor de asigurare (categorie în care intră și foștii clienți Euroins care au denunțat polițele, dar nu au primit diferența de primă).

Legea, adoptată de Parlament pe 12 noiembrie 2025, deși fusese aprobată de Senat încă din martie 2024, vine după aproape un an de întârzieri. La finalul lunii aprilie a anului precedent, existau aproape 130.000 de cereri care se încadrau în categoriile exceptate, totalizând aproximativ 50 de milioane de euro solicitate.