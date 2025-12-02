Călin Georgescu a lansat, marți, un mesaj tranșant, afirmând că mișcarea suveranistă se întărește pe zi ce trece. Liderul suveranist acuză, în schimb, trusturile de presă că manipulează „contra cost”. Acesta susține că poporul român este „foarte unit”, iar atacurile din presă reprezintă doar „minciuni tarifate”.

„Am văzut și eu, ca și dvs, anumite televiziuni și trusturi de presă care trâmbițează fel de fel de minciuni pe care eu în niciun caz nu pot să spun așa ceva, ce a fost la Alba Iulia legate de faptul că poporul nu este unit. Din contră: poporul este foarte unit. Și vreau să spun așa că, în primul rând, România nu este un loc, România este poporul român. Al doilea lucru este faptul că mișcarea suveranistă a demonstrat și ieri că este din ce în ce mai puternică, din ce în ce mai unită și sunt alături de toți cei care susțin și sunt alături de principiile ei, care unesc acest popor român”, a transmis, marți, liderul suveraniștilor la ieșirea de la semnarea controlului judiciar.

Critici dure la adresa trusturile de presă: „Atunci când minciunile au tarif, asta devine cea mai mare ticăloșie”

„Mesajul meu către aceste trusturi media este următorul: viața nu este despre bani, viața este despre adevăr și minciună, iar atunci când minciunile au tarif, asta devine cea mai mare ticăloșie.

Un ultim aspect este legat de următorul fapt: eu nu cunosc și nici nu cred că există o formă de succes în politică. Nu există, dar cunosc forma de insucces – aceea de a încerca să îi mulțumești pe toți. Este imposibil”, a mai spus Georgescu.

Liderul suveraniștilor s-a prezentat, marți, la sediul Poliției Buftea pentru a semna controlul judiciar. Georgescu a fost așteptat de zeci de oameni care au venit, ca în fiecare zi de marți, să-și arate susținerea față de acesta.