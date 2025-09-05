Ministrul Muncii a găsit soluția pentru a economisi bani la bugetul de stat: Florin Manole vrea bancomate la sate pentru a nu mai cheltui bani cu poștașii care virează pensiile. Ministrul a afirmat că această operațiune mult prea costisitoare pentru buget, dar uită că reprezintă o sursă majoră de venituri pentru Poșta Română, care este tot o companie de stat. Pe de altă parte, potrivit unui reportaj Realitatea Plus, în sute de localități nu există niciun bancomat, ceea ce ar însemna că tot cei mai defavorizați români vor avea de suferit.

„Plata cu cardul înseamnă o viteză mai mare, o capacitate de a realoca resurse umane care astăzi aleargă din sat în sat către alte domenii de activitate și o scădere considerabilă a cheltuielilor bugetului de stat”, a declarat Manole la un post TV.

Ministrul a subliniat că nu se dorește impunerea acestei metode, ci doar încurajarea ei, în condițiie în care majoritatea alocațiilor sunt deja plătite pe card.

În cazul pensiilor, ponderea celor care primesc sumele în bani gheață este mult mai mare, potrivit ultmelor datel oficiale.

– plată card/virament bancar) ~2,8 milioane pensionari

În numerar (prin poștaș)~1,9 milioane pensionari

Potrivit estimărilor din presa de specialitate, contractul cu Casa Națională de Pensii Publice este unul dintre cele mai importante pentru Poșta Română, generând aproximativ 25–30% din veniturile totale ale companiei.

Românii sunt tot mai chinuiți de măsurile guvernului. Pensionarii cu probleme de sănatate care nu se pot deplasa ar putea să nu-și mai vadă pensia. Seniorii nici nu concep ideea de a primi pensia pe card.

MINISTRUL CERE PLATA PENSIILOR PE CARD, DAR BĂNCILE SUNT ÎN PLIN PROCES DE ELIMINARE A BANCOMATELOR

Intenția ministrului Muncii de a încuraja plata pensiilor pe card îi pune pe vârstnicii din mediul rural în fața unei duble provocări. În multe localități nu există bancomate, ceea ce înseamnă că aceștia ar trebui să se deplaseze în alte zone pentru a avea acces la numerar.

A doua problemă, și mai gravă, este că băncile comerciale desfășoară o campanie de eliminare treptată a bancomatelor, în încercarea de a eficientiza activitatea economică prin mutarea operațiunilor în mediul online și pe aplicații mobile. Deși nu există o cifră oficială, estimările din industrie indică o reducere de peste 15% a numărului de ATM-uri față de 2020.

De altfel, BNR a lansat o inițiativă de cartografiere geospațială a bancomatelor, tocmai pentru a avea o imagine clară privind regiunile cu acces limitat și a instala ATM-uri .

În acest context, cei mai sărmani pensionari — care nu sunt familiarizați cu tehnologia și nici nu își permit telefoane de ultimă generație — riscă să fie excluși din sistemul digital de plată, rămânând fără acces facil la propriile venituri.