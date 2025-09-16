Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu implică nicio presiune asupra bugetului de stat.

Ministrul Muncii a afirmat, într-o conferință de presă, că Partidul Social-Democrat sprijină menținerea plafonării prețurilor, măsură pe care a introdus-o pentru prima dată în România. El a subliniat că aceasta aduce beneficii tuturor cetățenilor, în special celor cu venituri reduse, și nu generează nicio cheltuială suplimentară pentru bugetul de stat.

Florin Manole a menționat că a observat prezența unor critici și opozanți ai acestei măsuri în spațiul public.

”Vreau să le transmit că opoziţia la această măsură, măsură folosită şi în alte ţări europene, înseamnă opoziţia la unul dintre instrumentele principale pe care guvernul României le are pentru a tempera creşterea inflaţiei. Pentru Partidul Social-Democrat, creşterea inflaţiei este o îngrijorare, cred că şi pentru cetăţenii României, şi această măsură este una dintre puţinele şi cele mai eficiente pe care le avem. Aşadar, nu văd niciun argument împotriva acestei măsuri”, a subliniat Manole.

Conform ministrului Muncii, contextul actual, marcat de creșterea inflației, constituie un argument solid și obiectiv în sprijinul acestei măsuri.

Coaliția va decide privind menținerea plafonării adaosului comercial

Întrebat ce va face Partidul Social-Democrat în cazul în care nu se va ajunge la un consens în coaliție privind menținerea plafonării adaosului comercial, Florin Manole a răspuns că, înainte de a anticipa orice decizie, este necesară o comunicare oficială care să prezinte eventualele argumente împotriva măsurii, deși, până în prezent, nu au fost aduse în spațiul public dovezi obiective sau economice care să o contrazică. Ministrul a subliniat că nu există motive pentru a renunța la plafonare și că, după clarificarea punctelor de vedere ale opozanților, partidul va lua toate măsurile necesare pentru a susține menținerea acestei măsuri.

”Înainte de a anticipa orice, cred că este cazul să vedem o comunicare oficială şi cu argumente, dacă ele există, pentru că mă îndoiesc că există, împotriva acestei măsuri. Până acum, în spaţiu public, împotriva acestei măsuri nu a fost adus niciun argument obiectiv, niciun argument economic. Aşadar, nu văd niciun motiv pentru care plafonarea să înceteze. Cred că trebuie să aşteptăm în primă fază, nu foarte mult, dar trebuie să aşteptăm să înţelegem care sunt eventualele argumente ale celor care se opun acestei măsuri. După care, sigur, dacă e nevoie, vom face orice de mers posibil pentru a susţine această măsură”, a mai spus Florin Manole.

Grindeanu a cerut ANAF să facă verificări la comercianți

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ANAF să efectueze controale pentru a verifica dacă adaosul comercial aplicat de comercianți la alimentele de bază respectă limita maximă de 20%, iar cel din lanțul de distribuție nu depășește 5%.

De asemenea, Grindeanu a solicitat verificări pentru a stabili dacă, pe perioada plafonării adaosului comercial, comercianții au respectat interdicția de a refactura produsele agricole și alimentare către procesatori, precum și serviciile aferente livrării și comercializării acestora.

Sursa: Realitatea Financiara