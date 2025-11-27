Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că valoarea TVA-ului colectat în luna octombrie a ajuns la 13,6 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din acest an, în creștere cu 1,4 miliarde de lei față de luna septembrie. Nazare n-a precizat însă că această creștere vine atât pe fondul majorării taxei pe valoare adaugată, cât și a specifucului sezonier, datele referindu-se la sumele colectate în septembrie, lună în care activitatea economică înregistrează o creșetere față de august.

„TVA-ul colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde, care este cel mai mare nivel din cursul anului 2025, cu un plus faţă de anul trecut de 2,4 miliarde şi un plus faţă de luna septembrie de 1,4 miliarde. De asemenea, alte chestiuni importante legate de execuţie le-aş enumera. În privinţa cheltuielilor de personal… v-am spus că în trimestrul III am înregistrat o scădere a cheltuielilor de personal de aproximativ 629 de milioane în tot trimestrul III.”