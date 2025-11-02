Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a declarat duminică seară că menținerea deficitului bugetar la nivelul de 8,4% este o sarcină dificilă. Ministrul a subliniat importanța acestui procent, reamintind că el a fost agreat cu Comisia Europeană și a permis Guvernului să aloce fonduri pentru investiții către numeroase ministere.

Ministrul Finanțelor, a oferit lămuriri detaliate privind nivelul deficitului bugetar și rectificarea realizată, subliniind că ținta revizuită a permis alocarea de fonduri vitale pentru investiții.

Diferențe la Nivelul Deficitului

Ministrul a corectat percepțiile privind o creștere procentuală a deficitului:

„În primul rând, procentual vorbind, deficitul nu este mai mare, este ușor mai mic. Nu este 5,47, e 5,39… Da, e adevărat, nominal este mai mare decât anul trecut, dar trebuie să luăm în calcul și situația în care suntem, nivelul cheltuielilor, modul în care a fost construit bugetul.”

Nazare a menționat că strategia Guvernului din iulie a vizat în primul rând stabilizarea situației în 2025, fără a-și propune un „salt major” în acest an, dar prezentând un plan clar pentru 2026.

Cheltuielile și Miza de 14 Miliarde de Lei

Nazare a explicat de ce a fost esențială renegocierea cu Comisia Europeană pentru o țintă de deficit mai mare:

Ținta Revizuită: Deficitul a fost ajustat de la 7,7% la 8,4% din PIB , țintă acceptată de Comisia Europeană.

Deficitul a fost ajustat de la 7,7% la , țintă acceptată de Comisia Europeană. Investiții Posibile: Această diferență de 0,7% din PIB înseamnă aproximativ 14 miliarde de lei , fonduri care au fost dirijate către investiții.

Această diferență de 0,7% din PIB înseamnă aproximativ , fonduri care au fost dirijate către investiții. Beneficiari: Banii au mers către proiecte majore în cadrul PNRR, vizând Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării, programul „Valuri renovării”, autostrăzi și spitale.

„Am avut bani să acoperim bugetele mai multor ministere de investiții pentru că am reușit să ducem această țintă la 8,4%,” a subliniat Ministrul Finanțelor.

Răspuns la Critici și Cheltuielile de Personal

Nazare a recunoscut că „nu e ușor să obținem nici 8,4%”, descriind efortul ca fiind o „luptă pe care o ducem în fiecare zi”.

În ciuda faptului că, per total, cheltuielile sunt mai mari față de 2024, Ministrul a precizat că cheltuielile de personal au înregistrat o scădere, cu un trend descendent de aproape 600 de milioane de lei cumulat în trimestrul 3.

Referitor la criticile venite din partea PSD privind alocarea banilor pentru cheltuieli de personal la rectificarea bugetară, Nazare a răspuns tranșant: