Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, respinge speculațiile potrivit cărora România ar vinde energie electrică la prețuri mult mai mici sau chiar gratuit către Republica Moldova. Citând date din sistemul energetic, acesta a afirmat că, în ultimele două luni, România a vândut energie la un preț mai ridicat decât cel de import. În același context, ministrul a dezvăluit că guvernul de la Chișinău, în ciuda dificultăților economice cu care se confruntă, a menținut mecanismele de protecție socială pentru consumatori și nu aplică TVA la energie.

Ministrul Energiei a precizat că speculațiile privind fixarea unui preț preferențial nu s-ar susține, pentru că toată energia care se folosește în România, Serbia, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria se tranzacționează pe bursă.

„Să vă dau un exemplu foarte clar, pentru a închide odată acest mit. La nivelul lunii iulie, în medie, România a importat energie electrică cu 104 euro per megawatt și a vândut cu 127 euro, adică a vândut mai scump decât a importat. În luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie și a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova, a afirmat ministrul Energie, într-o conferință de presă la Guvern.

El a explicat că prețul energiei electrice în Republica Moldova este unul redus întrucât Guvernul de la Chișinuă are un mecanism de subvenționare și pentru că a eliminat TVA la energie electrică.

„Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecție a consumatorilor din această țară, prin care subvenționează un consum de până la 110 kW oră, doar diferența rămânând să fie plătită de oameni, și au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi prețul să fie evident mult mai mic”.

GUVERNUL N-A FĂCUT NIMIC PENTRU A ATENUA ȘOCUL LIBERALIZĂRII TARIFELOR ENERGETICE

Reacția ministrului Energiei vine pe fondul unor critici tot mai intense legate de faptul că guvernul n-a întreprins nimic pentru a atenua șocul eliminării plafonări tarifelor energetice; instituțiile de control nu au verificat formarea noilor prețuri înainte ca acestea să fie puse în practică, iar ANAF nu i-a avertizat pe consumatori că vor suporta și majorare TVA în facturile lunii iulie.

Ulterior, pe fondul scandalului uriaș, chiar ministrul Bogdan Ivan a cerut ca problemele sesizate să fie investigate în CSAT.

